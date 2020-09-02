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【台風９号　交通情報】桜島フェリー

(2020/09/02 10:12)
南日本新聞ニュース
　桜島フェリーは２日、桜島港を午前１１時５０分、鹿児島港を午後０時５分に出港する便を最後に運航を見合わせる。
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