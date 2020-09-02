TOP鹿児島のニュース 政治・経済 経済・産業 交通

【台風９号　交通情報】鴨池フェリー終日欠航

(2020/09/02 12:40)
南日本新聞ニュース
　２日の始発から運航を見合わせていた鴨池・垂水フェリーは、終日欠航を決めた。
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ