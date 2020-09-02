TOP鹿児島のニュース 社会 事件・事故

奄美沖で貨物船遭難か　乗組員４３人、パナマ籍　１０管など捜索

(2020/09/02 12:29)
南日本新聞ニュース
　第１０管区海上保安本部によると、２日午前１時４５分ごろ、奄美大島の西約１８５キロメートルの海上で、中国に向かっていたパナマ船籍の貨物船（１万１９４７トン、乗組員４３人）が発信したとみられる遭難信号を受信した。

　那覇航空基地所属の航空機が現場海域を午前６時ごろから約１時間捜索したが、手がかりは見つからなかった。１１管や１０管の巡視船４隻と航空機が現場に再び向かっている。

　１０管は午前８時半、海難対策本部を設置した。貨物船は「ＧＵＬＦ　ＬＩＶＥＳＴＯＣＫ１」。乗組員はいずれも外国人。
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ