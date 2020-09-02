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新型コロナ　鹿児島県内、感染者ゼロ　１２日ぶり

(2020/09/02 16:42)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県と鹿児島市は２日、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかったと発表した。８月２１日以来、１２日ぶり。県内の累計感染確認は３６３人のまま。

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