聖火トーチ展示始まる　「映え」る時間帯は日中　鹿児島県庁ロビー

(2020/09/02 22:30)

来年に延期された東京オリンピック聖火リレーのトーチ展示が２日、鹿児島県庁ロビーで始まった。期間は未定。日中の午前８時半～午後５時１５分が、撮影映えするお勧め時間帯という。桜をモチーフに色はピンクがかったゴールドで、長さ７１センチ、重さは１．２キロ。大会組織委員会が聖火を「日本オリンピックミュージアム」（東京都）で１日から展示したのに合わせた。県実行委員会事務局の上久保真吾・県スポーツ振興課長は「引き続き県内での機運が盛り上がるよう、多くの人に見てもらいたい」。来年春、希望の火がともったトーチの県内１４市町巡りへ期待が高まる。