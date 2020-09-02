パナマ貨物船遭難　漂流者１人発見

(2020/09/02 21:52)

２日未明、奄美大島の西約１８５キロの公海上を航行中だったパナマ船籍の貨物船（１万１９４７トン、外国人乗組員４３人）が発信したとみられる遭難信号を海上保安庁が受信した海難で、防衛省は２日夜、現場周辺海域を捜索していた海上自衛隊鹿屋航空基地のＰ３Ｃ哨戒機が、救命ボートらしきものと、救命胴衣を着た漂流者１人を発見したと明らかにした。