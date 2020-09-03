台風９号　鹿児島県内交通乱れ、休校相次ぐ

(2020/09/03 09:00)

大型で非常に強い台風９号は２日、薩摩地方の一部を暴風域に巻き込みながら九州の西海上を北上した。枕崎市と南さつま市、曽於市で一時、最大約４６０戸が停電した。各地で交通が乱れ、休校も相次いだ。３日明け方までに県内は強風域を抜ける見込み。気象庁によると、天城町で２日午前１時４４分に瞬間最大風速２７．３メートルを観測した。空の便は、鹿児島空港発着の６１便が欠航。海の便は、鴨池・垂水フェリーが終日、桜島フェリーは午後０時５分の便を最後に欠航となり、県本土と離島を結ぶ多くの便が運航を見合わせた。ＪＲ各線も運休や減便が相次ぎ、鹿児島市の鹿児島中央駅では駅員に運行状況を問い合わせる利用客の姿が目立った。３日は、フェリーニューこしきの上り１便、種子・屋久航路のトッピー・ロケットの午前１０時までの便、フェリーあまみ、フェリーあけぼのなどが欠航を決めている。県教育委員会によると、公立の小・中学校と義務教育学校は、鹿児島市や出水市、長島町など３市３町の計７６校が休校。高校は松陽や指宿、与論高など１４校、特別支援学校は出水養護と大島養護が休校した。台風９号は２日午後１０時現在、長崎県五島市の北西約１１０キロを時速約２５キロで北北東に進んだ。