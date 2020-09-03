奄美沖　貨物船遭難か 乗組員１人救助

(2020/09/03 00:22)

２日未明、奄美大島の西約１８５キロの公海上を航行中だったパナマ船籍の貨物船（１万１９４７トン、外国人乗組員４３人）が発信したとみられる遭難信号を海上保安庁が受信した海難で、同庁の巡視船が２日深夜、漂流していた乗組員のフィリピン人男性１人を救助した。