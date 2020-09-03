新型コロナ 鹿児島市 ３日連続感染者ゼロ ２日発表
(2020/09/03 08:48)
鹿児島県と鹿児島市は２日午後４時半までに、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかったと発表した。県内の累計感染者は３６３人のまま。県内で公表がないのは８月２１日以来１２日ぶり。
鹿児島市役所
県健康増進課は「これまで感染者が確認される状況が続いているため、引き続き注視していく」としている。
鹿児島市では３日連続で感染者は確認されていない。市保健所は「感染経路が明らかになっていない事例もある。感染のリスクが身近にあることを念頭に、感染を防ぐ活動をしてほしい」と呼び掛けた。
９月１日時点で４４人が医療機関に入院し、重症１人、中等症７人。８人が宿泊施設に滞在、１人が自宅待機している。退院・退所は３１０人で、うち死亡は１１人。
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