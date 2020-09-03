TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス

新型コロナ　指宿市の中学校職員が感染　市発表

(2020/09/03 10:24)
南日本新聞ニュース
　指宿市は３日、市内の中学校職員が新型コロナウイルスに感染したと発表した。同日から６日まで臨時休校にする。
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ