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新型コロナ　新たに３人感染確認　鹿児島市発表

(2020/09/03 16:11)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市は３日、新型コロナウイルスの感染者を新たに３人確認したと発表した。５０代から８０代の男女。市の累計感染確認は１６４人。

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