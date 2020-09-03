延期のかごしまサマーナイト花火、１２月に実施

(2020/09/03 16:32)

新型コロナウイルスの影響で延期された「かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会」の実行委員会（会長・森博幸鹿児島市長）は３日、大会を１２月に開催することを決めた。感染防止に努めながら、市内の２５カ所程度に分散し一斉に打ち上げる。日時は２５、２６日のいずれかで調整する。同じく延期されていた「桜島火の島祭り」は、実行委が来場者の密集防止が困難として中止を決めた。