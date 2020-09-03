TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス

新型コロナ　鹿児島県で新たに２人感染確認　

(2020/09/03 17:57)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県は３日、新型コロナウイルスの新たな感染者を２人確認したと発表した。さつま町の２０代男性と指宿市の４０代女性。鹿児島市が発表した３人と合わせ、県内の累計感染確認は３６８人。

　

新型コロナまとめサイトはこちら
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ