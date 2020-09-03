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鹿児島Ｕ、岩手に１－０

(2020/09/03 19:03)
南日本新聞ニュース
　サッカーＪ３鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は３日、鹿児島市の白波スタジアムで岩手と対戦し、１－０で勝利した。通算成績は６勝２分け５敗。
　前半１９分、ＦＷ馬場がシュートを決めて先制。その後も前線からの守備が奏功し、主導権を握った。
　鹿児島Ｕの次戦は６日、同スタジアムで八戸と戦う。
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