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森鹿児島市長勇退へ

(2020/09/03 20:30)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市の森博幸市長（７０）＝４期目＝は、１２月２２日の任期満了に伴う次期市長選に立候補せず、今期限りで勇退する意向を固めた。３日までに関係者に伝えた。４日に会見を開き、正式表明するとみられる。
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