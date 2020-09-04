延期のサマーナイト大花火大会　１２月に分散開催、鹿児島市内２５カ所一斉打ち上げ

(2020/09/04 10:00)

新型コロナウイルスの影響で延期された「かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会」の実行委員会（会長・森博幸鹿児島市長）は３日、大会を１２月に開催することを決めた。感染防止に努めながら、市内の２５カ所程度に分散し一斉に打ち上げる。日時は２５、２６日のいずれかで調整する。名称は「かごしまウィンターナイト大花火大会」。医療従事者らへの感謝と、市民を元気づける意味を込めて１５分程度打ち上げる。感染予防のため、開会セレモニーや有料観覧席は設けない。打ち上げ開始時刻や場所は１２月上旬に告知。観覧者が１カ所に密集しないように、花火の規模は各打ち上げ場所で同程度にする。市民には来場の自粛を呼び掛け、自宅か、その近辺での観覧を呼び掛ける。打ち上げの様子は動画投稿サイト「ユーチューブ」で配信する。感染状況や天候が悪ければ中止も検討する。サマーナイト花火は８月２２日に開催予定だったが、新型コロナの感染拡大を受けて４月に延期を決定。事務局（市観光振興課）によると、市民からも実施を望む声が寄せられていた。同じく延期されていた「桜島火の島祭り」は、実行委が来場者の密集防止が困難として中止を決めた。