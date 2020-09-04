新型コロナ 肥後銀行鹿児島支店で従業員１人感染 ４日から臨時休業
(2020/09/04 11:04)
従業員は、発熱があったため３日、ＰＣＲ検査を受けた。店内は消毒済み。来店者も含め濃厚接触者の特定を進めている。同支店の従業員は全員自宅待機とし、ＰＣＲ検査を受ける。
休業期間中は相談室＝０９６（３２５）５１５０＝で問い合わせに応じるほか、同じ九州フィナンシャルグループの鹿児島銀行高見馬場支店を利用するよう呼び掛けている。
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