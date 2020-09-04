新型コロナ　肥後銀行鹿児島支店で従業員１人感染　４日から臨時休業

(2020/09/04 11:04)

肥後銀行（熊本市）は３日、鹿児島支店（鹿児島市）の従業員１人の新型コロナウイルス感染が判明したと発表した。支店は、４日から臨時休業する。従業員は、発熱があったため３日、ＰＣＲ検査を受けた。店内は消毒済み。来店者も含め濃厚接触者の特定を進めている。同支店の従業員は全員自宅待機とし、ＰＣＲ検査を受ける。休業期間中は相談室＝０９６（３２５）５１５０＝で問い合わせに応じるほか、同じ九州フィナンシャルグループの鹿児島銀行高見馬場支店を利用するよう呼び掛けている。