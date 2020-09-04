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パナマ貨物船遭難　新たに漂流中の男性１人を救助　奄美沖　

(2020/09/04 09:53)
南日本新聞ニュース
　奄美大島西の東シナ海でパナマ船籍の貨物船「ＧＵＬＦ　ＬＩＶＥＳＴＯＣＫ１（ガルフ　ライブストック１）」（１万１９４７トン、外国人乗組員４３人）が遭難した事故で、第１０管区海上保安本部は４日午前７時１６分、奄美大島北北西約１２０キロの海上で、うつぶせで漂流する男性１人を救助した、と発表した。男性に意識はなく、１０管の巡視船「あまぎ」が奄美大島に搬送している。
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