TOP鹿児島のニュース 社会 気象・自然 台風

台風１０号接近　三島村が希望住民を鹿児島市に避難

(2020/09/04 15:21)
南日本新聞ニュース
　台風１０号接近に伴い、三島村は４日、希望する村民を村営フェリーで鹿児島市に避難させる。村が市内のホテルを手配した。
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ