台風１０号接近　十島村の住民 自衛隊がヘリ搬送へ　鹿児島県要請

(2020/09/04 15:32)

台風１０号接近に伴い、十島村は４日、県に対し、村民を鹿児島市に避難させるため、自衛隊の派遣を要請した。県は午後１時、自衛隊に要請。村民約２００人をヘリで同市に運ぶ予定。