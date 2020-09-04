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台風１０号接近　十島村の住民 自衛隊がヘリ搬送へ　鹿児島県要請

(2020/09/04 15:32)
南日本新聞ニュース
　台風１０号接近に伴い、十島村は４日、県に対し、村民を鹿児島市に避難させるため、自衛隊の派遣を要請した。県は午後１時、自衛隊に要請。村民約２００人をヘリで同市に運ぶ予定。
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