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屋久島町旅費不正　荒木町長を不起訴　鹿児島地検

(2020/09/04 16:43)
南日本新聞ニュース
　屋久島町の荒木耕治町長（７０）が出張時に普通運賃の航空券を払い戻し、６５歳以上が対象の高齢者割引を使って差額を着服していた問題で、鹿児島地検は４日、詐欺と虚偽有印公文書作成・同行使の疑いで書類送検された荒木町長を不起訴処分（起訴猶予）にした。
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