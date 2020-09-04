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新型コロナ　指宿市の１０歳未満女児１人感染確認　鹿児島県発表　

(2020/09/04 18:09)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県は４日、指宿市の１０歳未満の女児１人の新型コロナウイルス感染を新たに確認したと発表した。鹿児島市の感染確認は１人。県内の累計感染確認は３７０人。

　

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