パナマ貨物船遭難　小宝島沖で新たに甲板員１人救助　救命いかだで漂流中発見

(2020/09/04 18:34)

奄美大島西の東シナ海でパナマ船籍の貨物船「ＧＵＬＦ ＬＩＶＥＳＴＯＣＫ１（ガルフ ライブストック１）」（１万１９４７トン、外国人乗組員４３人）が遭難した事故で、第１０管区海上保安本部は４日午後３時半、十島村・小宝島の北北西約２キロの海上で、救命いかだに乗っていた男性１人を発見、巡視船で救助したと発表した。１０管によると、フィリピン人の３０歳の甲板員で、自力で歩くことができる。４日午前、奄美大島の北北西約１２０キロの海上で漂流中に救助された男性は死亡が確認された。