新体育館整備　鹿児島県が検討委員会設置へ

(2020/09/04 22:00)

鹿児島県は候補地を白紙に戻した新総合体育館の機能や規模、整備予定地を外部有識者で協議する「基本構想検討委員会（仮称）」を設置する。スポーツやコンサート利用の需要予測も調査し参考にする。関連費用１１５３万円を２０２０年度一般会計補正予算案に計上した。内訳は検討委２回分の開催費や委員１４人分の交通費・謝礼２２５万円、需要予測調査のコンサルタント委託費など９２８万円。検討委では、県が１７年６月から計４回開いた「大規模スポーツ施設の在り方検討委員会」の提言を基に、具体的な施設の機能や構成を考える。委員の選定や開催時期は未定。県は２０年度当初予算に新体育館の基本構想策定費９３６万円を計上したが、方針転換に伴い予算を出し直した。当初分は年度末に減額補正する見通し。県は０９～１０年にも「基本構想検討委員会」を計５回開き、県庁東側県有地（鹿児島市与次郎２丁目）に整備する構想をまとめた。