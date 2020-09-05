鹿児島県９月補正案２３３億円　経済対策、災害復旧が柱

(2020/09/05 06:30)

鹿児島県は４日、１４日開会の県議会９月定例会に提出する２３３億９３００万円の２０２０年度一般会計補正予算案を発表した。新型コロナウイルスの感染拡大で落ち込んだ社会経済活動の支援や、７月の大雨被害の復旧を柱に据えた。総額は９０３５億１７００万円。コロナ関連は１２１億６６００万円。財源は臨時交付金９３億９０００万円をはじめほぼ全額国庫で賄う。産業振興に力を入れ、業績回復の足掛かりとして製造業の商品開発・販路開拓を６億２８２１万円かけ支援する。「新しい生活様式」を取り入れた起業促進に２９７７万円を計上した。コロナ収束後を見据え、基幹産業の基盤強化も図る。農業分野では茶、花き、地鶏の需要喚起や生産・販売体制づくりの推進に７億８３９０万円。観光回復事業として新たな宿泊助成を導入する。飲食店や宿泊施設が対象だった感染防止対策経費への助成は小売店、生活関連店舗にも広げる。上限１０万円。約２万７０００社を想定しており、事業費は２９億８６１９万円。災害復旧は９２億７８００万円で、国庫支出金と新規の県債を充てる。被災した砂防設備や崩れた急傾斜地の復旧、農地・農業施設の修復にかかる費用が８割弱を占めた。県農業試験場跡（鹿児島市西谷山２丁目）に設置する特別支援学校の施設整備費１０億４７９７万円を初めて計上した。桜丘養護学校（同市桜ケ丘６丁目）を移転し、新たに高等部もつくる計画。２３年４月に開校予定で、総整備費は７０億円を見込む。