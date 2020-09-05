奄美市と和泊町が避難勧告　台風１０号接近

(2020/09/05 12:46)

大型で非常に強い台風１０号の接近に伴い、奄美市と和泊町は５日、避難勧告を発令した。対象は、奄美市が市内全域２万３７４１世帯４万２６７４人、和泊町は町内全域３３２６世帯６５４５人。発令はいずれも同日午前１０時。