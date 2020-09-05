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台風１０号で鹿児島県内交通乱れ（午後１時現在）

(2020/09/05 13:27)
南日本新聞ニュース
　大型で非常に強い台風１０号の接近に伴い、県内の交通機関に乱れが出ている。５日午後１時現在の状況は次の通り。
　【船舶】５日　さんふらわあきりしま・さつま、フェリーあまみ（上り）、クイーンコーラルプラス（下り）、高速船甑島（上下午後便）、フェリーニューこしき（同）フェリー屋久島２欠航
　【航空機】鹿児島と県内離島を結ぶ便を中心に３４便が欠航。
　【ＪＲ、肥薩おれんじ鉄道】通常運行
　【空港・高速バス】通常運行
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