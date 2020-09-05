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九州新幹線　鹿児島中央－熊本　６日午後から運休

(2020/09/05 13:36)
南日本新聞ニュース
　ＪＲ九州は５日、九州新幹線の鹿児島中央－熊本を６日午後０時ごろから上下線とも運休すると発表した。７日は九州新幹線、在来線のすべてを終日運休する。
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