TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス

新型コロナ　指宿で新たに１人感染

(2020/09/05 18:01)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県は５日、新型コロナウイルスに指宿市の１０代男性１人が新たに感染したと発表した。鹿児島市の同日の発表はなかった。累計感染は３７１人。

新型コロナまとめサイトはこちら
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ