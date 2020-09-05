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山形屋、マルヤ、アミュが６日臨時休業　台風１０号接近で

(2020/09/05 18:19)
南日本新聞ニュース
　台風１０号の接近に伴い、鹿児島市の山形屋とマルヤガーデンズ、アミュプラザ鹿児島は６日の全館臨時休業を決めた。アミュは７日も休館。山形屋とマルヤは、７日の営業は状況を見て判断し、ホームページに随時掲載するとしている。鹿児島市の仙巌園も６、７日、臨時休業する。
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