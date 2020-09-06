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鹿児島市磯・竜ケ水地区に避難勧告

(2020/09/06 10:43)
南日本新聞ニュース
　大型で非常に強い台風１０号の接近に伴い、鹿児島市は６日午前１０時半、磯・竜ケ水地区の４７世帯８２人に避難勧告を発令した。
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