台風１０号、鹿児島県本土が昼すぎ暴風域に

(2020/09/06 10:54)

気象庁によると、大型で非常に強い台風１０号は６日午前９時現在、奄美大島の南東約１３０キロにあり、奄美地方を暴風域に巻き込みながら時速２０キロで北に進んでいる。中心気圧は９２５ヘクトパスカルで、中心付近の最大風速５０メートル、最大瞬間風速７０メートル。喜界島では午前９時半に最大瞬間風速３６・５メートルを観測した。台風１０号が予報円の中心を進んだ場合、風速２５メートルの暴風域に入るのは十島村と種子島・屋久島地方が６日昼前、大隅地方が同日昼すぎ、薩摩地方が同日夕方の見込み。九州電力によると、６日午前１０時現在、奄美大島や喜界島、徳之島、沖永良部島、与論島で約８５８０戸が停電している。