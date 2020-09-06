台風１０号、鹿児島県本土が昼すぎ暴風域に
(2020/09/06 10:54)
台風１０号が予報円の中心を進んだ場合、風速２５メートルの暴風域に入るのは十島村と種子島・屋久島地方が６日昼前、大隅地方が同日昼すぎ、薩摩地方が同日夕方の見込み。
九州電力によると、６日午前１０時現在、奄美大島や喜界島、徳之島、沖永良部島、与論島で約８５８０戸が停電している。
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