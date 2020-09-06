TOP鹿児島のニュース 社会 気象・自然 台風

屋久島町北部に記録的短時間大雨情報

(2020/09/06 12:16)
南日本新聞ニュース
　気象庁は６日午前１１時５０分、屋久島町北部付近に土砂災害や浸水害の危機が高まっているとして、記録的短時間大雨情報を発表し、警戒を呼び掛けた。同庁のレーダー解析によると、同日午前１１時４０分までの１時間に１２０ミリ以上の猛烈な雨を観測した。
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ