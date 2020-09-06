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鹿児島市が全域（危険な場所）に避難指示

(2020/09/06 12:30)
南日本新聞ニュース
　大型で非常に強い台風１０号の接近に伴い、鹿児島市は６日正午、市内全域の危険な場所に住む１３万５１６６世帯２４万６２５１人を対象に避難指示を出した。
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