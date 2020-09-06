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新型コロナ　鹿児島市で新たな感染確認なし

(2020/09/06 14:54)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市は６日、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかったと発表した。鹿児島県は同日、台風１０号の接近に伴い発表を見送った。７日に公表する。
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