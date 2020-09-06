台風１０号 県本土と種子・屋久が暴風域 鹿児島県内４９万人に避難指示 十島村で最大瞬間風速４４・７メートル

(2020/09/06 15:23)

気象庁ホームページから 拡大

気象庁によると、大型で非常に強い台風１０号は６日午後３時現在、屋久島の南南西約１１０キロにあると推定され、薩摩・大隅地方が風速２５メートル以上の暴風域に入った。夜のはじめ頃に種子島・屋久島地方、夜遅くに薩摩・大隅地方に最も接近する見込み。午後３時現在の推定で中心気圧は９３５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速４５メートル、最大瞬間風速６５メートル。時速３０キロで北北西に進んでいるとみられる。十島村・中之島では午後２時３８分に最大瞬間風速４４・７メートルを観測した。台風１０号の接近に伴って記録的な高潮となり、海岸付近や河口付近では大規模な浸水の恐れがある。種子島・屋久島地方と薩摩地方では６日夜のはじめ頃から夜遅くにかけて警戒が必要。鹿児島県によると、６日午後３時現在、鹿児島市と薩摩川内市、枕崎市、鹿屋市、垂水市、錦江町、西之表市、三島村、十島村の９市町村が避難指示を発令し、対象は計２５万７６９９世帯４９万１４９０人。避難勧告を出しているのは出水市や長島町など３２市町村で、対象は計３８万３３２世帯７５万９４８９人。九州電力によると、６日午後２時現在、奄美地方を中心に県内全域で約２万８０８０戸が停電している。喜界町の停電率は９８・１％。