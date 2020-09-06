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国道２２６号通行止め　平川交差点－岩本交差点６日午後５時から

(2020/09/06 15:52)
南日本新聞ニュース
　国道２２６号の鹿児島市平川町（平川交差点）－指宿市岩本（指宿岩本交差点）の約２１キロは、６日午後５時から全面通行止めになる。鹿児島国道事務所によると、台風１０号接近に伴い国道沿岸部で越波の恐れがあるため。
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