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東九州自動車道　鹿屋串良－末吉財部通行止め６日午後５時から

(2020/09/06 16:51)
南日本新聞ニュース
　東九州自動車道の鹿屋串良－末吉財部は、台風の影響で６日午後５時から上下線とも全面通行止めになる。
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