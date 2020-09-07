ヒマワリ、キボウ、ジャンベです…令和生まれのコアラ、チンパンジー命名　平川動物公園

(2020/09/07 13:00)

鹿児島市の平川動物公園で飼育している令和生まれのコアラ２匹とチンパンジーの名前が決まった。コアラは「ヒマワリ」（雌）と「キボウ」（雌）、チンパンジーは「ジャンベ」（雄）。７～８月に公募し、３匹合計で１６７２点の応募があった。同園職員９人による選定委員が話し合い、「新型コロナウイルス感染拡大で暗いニュースが多い今こそ明るい名前がふさわしい」と３匹の名前を選んだ。桜井普子飼育展示課長は「コロナによる休園があったため募集が遅れてしまったが、無事かわいい名前が決まった。３匹とも元気にすくすく成長しているから、見に来てほしい」と話した。