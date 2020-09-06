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国道１０号通行止め 姶良市重富－鹿児島市吉野町磯 ６日午後７時半から

(2020/09/06 19:21)
南日本新聞ニュース
　国道１０号の姶良市重富－鹿児島市吉野町磯(約１１キロ)は、６日午後７時半から全面通行止め。台風１０号の接近で越波の恐れがあるため。
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