台風１０号　鹿児島県、７日明け方ごろ暴風域抜ける見込み　９人けが、３６市町村２０万戸停電　「特別警報」は見送り

(2020/09/06 22:30)

大型で非常に強い台風１０号は６日、鹿児島県内全域を暴風域に巻き込みながら薩摩半島西の海上まで北上した。九州電力によると午後１０時現在、離島や南薩を中心に３６市町村で２０万３３４０戸が停電している。瀬戸内町で７０代男性が転倒して肋骨（ろっこつ）を折る重傷を負うなど６日までのけが人は少なくとも９人に上った。気象庁は５日夜、奄美を除く県内に６日午前に台風の特別警報発表の可能性を示したが、その後の観測で勢力が弱まり発表を見送った。台風１０号は非常に強い勢力を保ったまま夜遅くにかけ県本土に最接近した。６日午後２時５７分、十島村・中之島で最大瞬間風速４６．５メートルを観測した。県内全域が暴風域を抜けるのは７日明け方ごろの見込み。６日午後、屋久島町宮之浦の宮之浦体育館の屋根の一部が強風で破損し、避難していた１９世帯４４人が屋久島高校に移動した。奄美市、龍郷町で家屋、倉庫の屋根の一部が強風で吹き飛ぶ被害が出た。いずれもけが人はなかった。各市町村によると、けがをしたのは瀬戸内町の男性のほか、鹿児島市や志布志市、指宿市、喜界町など８市町９人。強風にあおられ転倒するなどした。県によると、全市町村が６日、避難勧告を発令。午後８時現在、１３市町村が２９万１４９５世帯５５万９７７２人に避難指示、２５市町村が３３万４１３世帯６６万１１８９人に避難勧告を継続している。６日午後９時現在、県内全ての高速道路、垂水市牛根境の国道２２０号、鹿児島市平川町の国道２２６号などが全面通行止めになっている。６日は海、空の便、公共交通機関が運休となり、７日も影響が残る。奄美を除き県内は７日も大雨の恐れがあり、同日午後６時までの２４時間予想降水量は大隅、種子島・屋久島地方５００ミリ、薩摩地方４００ミリ、奄美地方２００ミリ。台風は６日午後９時現在、枕崎市の西南西約９０キロを時速３５キロで北北西に進んだ。中心気圧は９４５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速４５メートル、最大瞬間風速６０メートルで、中心の東側３３０キロ以内と西側１６５キロ以内は風速２５メートル以上の暴風域。