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新型コロナ　鹿児島県は台風で６日発表見送り

(2020/09/07 09:00)
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　鹿児島市は６日、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかった、と発表した。鹿児島県は、台風１０号の接近に伴い発表を見送り、新たな感染者が確認された場合は、７日公表する。

　６日発表時点で県内の累計感染者は３７１人。

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