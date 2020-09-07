離島の高齢者ら「熱中症が心配」 台風１０号で広範囲停電　鹿児島・奄美地方　

(2020/09/07 09:30)

台風１０号が通過した奄美群島では６日、１２市町村２万６７７０戸が停電となった。同日午後９時現在、１万９千戸余りで停電が続いている。高齢の住民からは「熱中症が心配。早く復旧してほしい」との声が聞かれた。喜界町は町内の９８．１％に当たる約５９９０戸が停電。同町上嘉鉄の無職大友照子さん（７５）宅は午前７時前から停電した。台風前に食料や照明の備えを済ませていたが、エアコンは使えない。「日中は真夏の気温になる。熱中症だけが心配」奄美市は最大約１万戸が停電した。午後２時ごろから停電になった同市名瀬仲勝の自営業南郷兼代さん（７６）は自宅に被害は出なかったが、「体調管理に気が抜けない。一日も早く復旧してほしい」と話した。