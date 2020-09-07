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【交通情報】鹿児島市バス、７日午前１０時再開

(2020/09/07 09:26)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市交通局は７日午前１０時、台風１０号の影響で運休していた一般路線バスとカゴシマシティビューの運行を、通常ダイヤで再開する。
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