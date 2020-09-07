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【交通情報】西回り自動車道　出水－阿久根、薩摩川内水引－市来 通行止め解除

(2020/09/07 10:37)
南日本新聞ニュース
　鹿児島国道事務所は７日午前１０時、南九州西回り自動車道の出水－阿久根、薩摩川内水引－市来の全面通行止めを上下線とも解除した。
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