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【交通情報】桜島フェリー、午前１０時５分発から再開

(2020/09/07 10:38)
南日本新聞ニュース
　桜島フェリーは７日、鹿児島港午前１０時５分発、桜島港同１０時１０分発から、減便ダイヤで運航再開。
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