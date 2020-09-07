台風１０号 風で転倒、避難所で転ぶ…負傷者計１３人に 鹿児島県内、停電１８万５千戸【７日午前１０時現在】
(2020/09/07 10:49)
台風１０号の影響で７日午前９時現在、垂水、薩摩川内、指宿３市で４人の軽傷者が分かった。鹿児島県内の負傷者は重傷２人を含む計１３人となった。
強風で倒壊した倉庫＝６日午後５時半、龍郷町幾里
各自治体によると、薩摩川内市では８０代女性が避難所で転び、病院に運ばれた。指宿市で２人が風にあおられて転倒した。垂水市では自宅の割れたガラスを撤去中、転倒して頭をガラス破片で切った。
九州電力によると、午前１０時現在、３７市町村、１８万４７６０戸で停電が続いている。
柱が根元から折れ、倒れたバス停の屋根＝鹿児島市吉野町
強風で倒れた看板＝６日午後２時３５分、奄美市名瀬浦上
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