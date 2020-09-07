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【交通情報】南国交通バス順次運行再開

(2020/09/07 11:16)
南日本新聞ニュース
　南国交通は７日午前１１時から、鹿児島市内の路線バスの運行を順次再開した。同市外の路線は安全確認などの準備中。
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