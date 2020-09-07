TOP鹿児島のニュース 社会 気象・自然 台風

山形屋、マルヤガーデンズ午後開店

(2020/09/07 11:20)
南日本新聞ニュース
　山形屋（鹿児島市）、川内山形屋（薩摩川内市）、きりしま国分山形屋（霧島市）は７日正午開店。マルヤガーデンズは同日午後２時開店とそれぞれ発表した。
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ