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【交通情報】鹿児島市電の全路線運行再開

(2020/09/07 13:00)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市交通局は７日正午、全路線の運行を再開した。大隅河川国道事務所は同午後１時、東九州自動車道の鹿屋串良ジャンクション（ＪＣＴ）〜末吉財部インターチェンジ（ＩＣ）の通行止めを解除した。
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