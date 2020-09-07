【交通情報】鹿児島市電の全路線運行再開

(2020/09/07 13:00)

鹿児島市交通局は７日正午、全路線の運行を再開した。大隅河川国道事務所は同午後１時、東九州自動車道の鹿屋串良ジャンクション（ＪＣＴ）〜末吉財部インターチェンジ（ＩＣ）の通行止めを解除した。